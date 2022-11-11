МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Цифровой рубль не вызовет ускорения инфляции, так как с его появлением в стране "не станет больше или меньше денег", говорится в сообщении Банка России. Банк России предложил создать допправила допуска эмитента к выпуску ЦФА

"Миф: Выпуск цифрового рубля разгонит инфляцию. Нет, ведь в стране не станет больше или меньше денег", — сказано сообщении регулятора.

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре. Планируется, что он станет еще одной формой денег в дополнение к наличному и безналичному рублю. Эмитент и оператор платформы цифрового рубля — ЦБ, а клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции через финансовые организации. Уникальность цифрового рубля состоит в том, что будет обеспечена возможность доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент, указывал регулятор.

Цифровой рубль появится в обращении постепенно, став не дополнением к существующим формам денег, а частично заменив их, при этом все три формы рублей будут беспрепятственно обмениваться между собой так же, как и сейчас, в соотношении "один к одному", добавляет ЦБ.

"Сколько потребуется наличных, безналичных и цифровых рублей, определяется естественным образом в зависимости от потребностей людей и бизнеса. На инфляции это не отразится", — обратили внимание в ЦБ. В регуляторе также отметили, что цифровой рубль "не менее, а скорее даже более защищен" от мошенников, хотя гражданам терять бдительности всё равно не стоит.

Операции с цифровыми рублями будут проходить на платформе Банка России по каналам с криптографической защитой, данные пользователей будут храниться в конфиденциальности, с применением новейших технологий киберзащиты, а каждый платёж будет проходить только после его подтверждения электронной подписью. "Сохранность цифровых рублей не будет зависеть от отдельного банка, она гарантируется Банком России", — заключили в ЦБ.