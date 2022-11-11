МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Курс евро усиливает рост и на Московской бирже уже колеблется около круглой отметки в 62 рубля — впервые с 27 октября, на форексе он приблизился к 1,03 доллара, прибавляя чуть менее 1%, следует из данных торгов. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 60 рублей впервые с 6 октября

Курс евро расчетами "завтра" на 15.35 мск рос на 66 копеек, до 62 рублей ровно (максимум с 27 октября), доллара — снижался на 12 копеек, до 60,41 рубля.

На форексе евро дорожает на 0,87%, до 1,0297 доллара.