МОСква 11 ноя — ПРАЙМ. Обменный курс юаня определяется рыночным спросом и предложением, однако долгосрочный тренд его укрепления будет сохраняться, отметила китайская газета Economic Daily в пятницу после резкого роста китайской валюты. Юань закрылся на самом высоком уровне с конца сентября

Китайский юань завершил торги на континентальном рынке на самом высоком уровне с конца сентября. Инвесторы приветствовали решение Пекина смягчить некоторые антиковидные ограничения.

Сильные фундаментальные экономические показатели Китая будут оказывать поддержку юаню в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а сохранение положительного сальдо торгового баланса будет обеспечивать приток в страну капитала, пишет Economic Daily, управляемая Государственным советом КНР.

"В отличие от США и Евросоюза, которые ранее на протяжении длительного времени проводили политику количественного смягчения, в Китае инфляция относительно низка, и поэтому у юаня есть пространство для роста", — отмечает газета, добавляя, что валютный рынок непредсказуем, он не может быть односторонним, а двухсторонняя волатильность является для него нормальным явлением.

В последние месяцы юань демонстрировал сильную волатильность. Он падал до минимумов со времен мирового финансового кризиса 2008 года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США и замедления роста китайской экономики, а затем восстановился в связи с надеждами на ослабление коронавирусных ограничений.

Несмотря на пятничный отскок, с начала года пара доллар США/китайский юань выросла примерно на 10,7%. Похоже, что текущий год юань завершит самым большим падением с 1994 года, когда Китай унифицировал рыночные и официальные ставки.