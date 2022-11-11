МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Доллар США в пятницу нацелен на самое значительное двухдневное падение почти за 14 лет. Инвесторы отдают предпочтение более рискованным активам после того, как замедление инфляции в США поумерило ожидания рынка в отношении темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системы. Доллар дешевеет после выхода данных о замедлении инфляции в США

Согласно опубликованным в четверг данным, годовая потребительская инфляция в США в октябре замедлилась до 7,7%, указав на самые медленные темпы роста цен с января. Прогнозировалось, что инфляция в октябре составит 8%.

Доллар в четверг показал самое сильное падение с конца 2015 года на фоне снижения доходности казначейских облигаций, в то время как другие валюты, в частности японская иена и британский фунт, выросли.

Склонность инвесторов к риску также возросла ввиду того, что власти КНР ослабили некоторые из жестких антиковидных мер. В частности, была сокращена продолжительность карантина для людей, контактировавших для заболевшими и для въезжающих в Китай.

Индекс доллара упал почти на 1%, утратив более 3% за последние два дня. Это самое сильное двухдневное падение с марта 2009 года.

Рискованные активы, включая акции, валюты развивающихся рынков и сырьевые товары выросли в цене. Однако замедление инфляции хотя и позитивно для заемщиков, отражает замедление экономического роста, говорят аналитики.

"Сохраняется некоторая опасность в плане того, что плохие новости все еще присутствуют, и ситуация может вновь ухудшиться, особенно в том, что касается ФРС", — отмечает валютный аналитик Rabobank Джейн Фоули.

Индекс доллара вырос на 12% в этом году ввиду решимости ФРС обуздать инфляцию и вернуть ее к целевому уровню 2%. Инфляция в США достигла двухзначных цифр ранее в этом году.