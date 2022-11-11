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2022
https://1prime.ru/Forex/20221111/838796744.html
Доллар и евро выросли к рублю по итогам пятницы
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Валюта РФ за завершившуюся рабочую неделю выросла к доллару до 60,54 рубля, но упала к евро – до 62,21 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 11.11.2022
валюта, рынки, новости, россия, доллар, евро, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ за завершившуюся рабочую неделю выросла к доллару до 60,54 рубля, но упала к евро – до 62,21 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 1 копейку, до 60,54 рубля, евро вырос на 86 копеек, до 62,21 рубля.
Доллар за рабочую неделю подешевел на 1,56 рубля, евро вырос на 1,31 рубля.