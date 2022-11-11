МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ за завершившуюся рабочую неделю выросла к доллару до 60,54 рубля, но упала к евро – до 62,21 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар значительно упал на фоне изменившихся прогнозов по ставкам ФРС

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 1 копейку, до 60,54 рубля, евро вырос на 86 копеек, до 62,21 рубля.

Доллар за рабочую неделю подешевел на 1,56 рубля, евро вырос на 1,31 рубля.