МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене в пятницу вечером вновь начала снижаться на фоне позитивных данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Доллар и евро выросли к рублю по итогам пятницы

По состоянию на 19.29 мск курс евро к доллару растет до 1,0325 растет доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0208 доллара, курс доллара к иене снижается до 139,18 иены со 140,95 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 1,36%, до 106,74 пункта. Днем курс доллара коррекционно рос после того, как в четверг он заметно упал.

В четверг министерство труда США сообщило, что годовая инфляция в стране по итогам октября замедлилась сильнее ожиданий — до 7,7%, после 8,2%, прогноз предполагал замедление до 8%. Таким образом, значение стало самым низким с января. На фоне столь позитивных данных доллар подешевел к евро в четверг на 1,7%, а к иене — сразу на 3%.

Статистика по инфляции может оказать влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Теперь, по данным CME Group, 80,6% аналитиков ожидают повышения учетной ставки в декабре на 0,5 процентного пункта, а 19,4% — на 75 базисных пунктов.