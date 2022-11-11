МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в пятницу ощутимо упал к евро и символически — к доллару в условиях продолжившегося падения американской валюты к евро на форексе после торможения инфляции в США, следует из данных торгов и комментария эксперта. Рубль упал к евро и чуть вырос к доллару, отыгрывая динамику форекса

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 1 копейку, до 60,54 рубля, евро вырос на 86 копеек, до 62,21 рубля, юаня — на 8 копеек, до 8,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанем составил 68,9 миллиарда рублей против 45 миллиардов по евро и 94,6 миллиарда по доллару.

Доллар к рублю почти не изменился, евро вырос на 1,4%, юань – на 1%. Рублевая цена нефти составила около 5,75 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОРИЕНТИРОВАЛСЯ НА ФОРЕКС

Российская валюта в пятницу заметно упала к евро и мало изменилась к доллару, отыгрывая курсовую динамику форекса. Так, европейская валюта в пятницу на форексе максимально дорожала сегодня на 1,3%, поднимаясь выше 1,033 доллара.

"Доллар оставался под давлением, чему способствует рекордное снижение индекса доллара на форексе после публикации данных по снижению инфляции в США в октябре. Надежды на смягчение финансовой риторики и уменьшение шага по повышению ставки со стороны ФРС сейчас обрели веские основания, что давит на "американца", — комментирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.

Стоимость нефти вечером росла на 3%, до 96,5 доллара за баррель сорта Brent. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 1,3%, до 106,8 пункта. Эта динамика поддерживает спрос на рисковые активы.

Ценовой индекс гособлигаций Мосбиржи в пятницу поднялся на 0,15%, сигнализируя о повышении спроса на рублевый долг.

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара по итогу недели остался в узком диапазоне 60-62 рубля, возле нижней его границы, отмечает София Кирсанова из УК "Первая".

"Краткосрочный оптимизм, который сопутствовал росту рубля, обусловлен замедлением инфляции в России, а также ростом аппетита к риску со стороны инвесторов из-за сильных данных по потребительской инфляции в США. В свою очередь, среднесрочные риски ослабления рубля сохраняются", — добавляет она.

Прогноз по курсу доллара на будущую неделю – 58,5-62,5 рубля, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Волатильность в той валютной паре краткосрочно может вырасти. В течение недели может начать сказываться приближение налогового периода – многие компании заблаговременно начинают продавать валюту и аккумулировать рубли для платежей в конце месяца. Если это будет сопровождаться сохранением высоких цен на нефть и общего положительного сентимента, доллар может эпизодически уходить ниже 60 рублей", — добавляет он.