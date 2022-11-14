Мосбиржа: рубль растет к доллару до 60,47 рубля, снижается к юаню до 8,51 рубля
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов после снижения переходит к росту против доллара, теряет к юаню и стабилен к евро: иностранные валюты торгуются около 60,47 рубля, 8,51 рубля и 62,21 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск снижался на 7 копеек, до 60,47 рубля, евро торговался без изменений около 62,21 рубля, юань прибавлял 4 копейки, до 8,51 рубля.
Минутами ранее доллар максимально повышался до 60,64 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20221114/838809509.html
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