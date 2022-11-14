МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов после снижения переходит к росту против доллара, теряет к юаню и стабилен к евро: иностранные валюты торгуются около 60,47 рубля, 8,51 рубля и 62,21 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Рубль упал к евро и почти не изменился к доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск снижался на 7 копеек, до 60,47 рубля, евро торговался без изменений около 62,21 рубля, юань прибавлял 4 копейки, до 8,51 рубля.

Минутами ранее доллар максимально повышался до 60,64 рубля.