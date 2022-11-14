МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара растет к основным мировым валютам в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. Рынки обращают внимание на заявления представителя Федеральной резервной системы (ФРС) США о намерении продолжать ужесточение монетарной политики, несмотря на статистику, свидетельствующую о замедлении инфляции в стране. Доллар вернулся к снижению на данных по инфляции в США

По состоянию на 7.39 мск курс евро к доллару снижался до 1,031 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0352 доллара, курс доллара к иене поднимался до 139,44 иены со 138,79 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,58%, до 106,91 пункта.

В понедельник представитель ФРС Кристофер Уоллер заявил, что ставки будут оставаться высокими и повышаться какое-то время, пока инфляция не продолжит снижаться, приближаясь к целевой отметке. По его словам, которые приводит агентство Блумберг, ФРС должна увидеть продолжение такой тенденции у инфляции, прежде чем начать обдумывать ослабление.

Данные по годовой инфляции в США за октябрь показали, что индикатор в очередной раз сократился — до 7,7%, после 8,2%, прогноз составлял 8%. Такая статистика укрепила ожидания того, что Федрезерв в декабре замедлит повышение ставки до 50 базисных пунктов после четырех повышений на 75 базисных пунктов подряд.

Традиционно ужесточение монетарной политики ФРС поддерживает доллар, поэтому "ястребиные" комментарии от центробанка о намерении продолжать ужесточение способствуют удорожанию американской валюты.