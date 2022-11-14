МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Возможное получение контроля республиканцами над палатой представителей США окажет поддержку курсу рубля, так как удержит высокими нефтяные котировки, и при этом даст надежду на смягчение антироссийских санкций, рассказал РИА Новости инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля на следующей неделе

Демократическая партия США получает 50 мест в сенате и контроль над верхней палатой конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада, прогнозирует CNN. Демократам нужна половина, то есть 50 мест в сенате для контроля, поскольку верхнюю палату возглавляет вице-президент демократической администрации Камала Харрис. По оценкам CNN, в палате представителей республиканцы пока набрали 211 мест, у демократов — 202, для большинства требуется не менее 218. Подсчет голосов продолжается.

По мнению Суверова, "усиление позиций и возможный контроль республиканцами над палатой представителей поддержит рост экономики США, поскольку республиканцы традиционно больше демократов заботятся о бизнесе. Это обусловит высокие цены на нефть и, соответственно, поддержит, при прочих равных, курс рубля".

Инвестстратег также добавил, что некоторые аналитики считают, что победа республиканцев в промежуточных выборах в конгресс США даст импульс к смягчению антироссийских санкционных настроений.

"Это, в свою очередь, может поддержать высокими экспортные валютные поступления в РФ и также обусловит повышение курса рубля", — резюмировал Суверов.