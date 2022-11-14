МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Рубль утром в понедельник торгуется в умеренном плюсе против доллара и теряет к юаню, а курс евро стабилен, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Эксперт рассказал, что окажет поддержку курсу рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.19 мск снижается на 21 копейку, до 60,33 рубля, евро — на 1 копейку, до 62,20 рубля, юаня — растёт на 8 копеек, до 8,55 рубля, следует из данных Московской биржи.

Объем торгов юанем составляет 18,3 миллиарда рублей, долларом — 21,7 миллиарда, евро – 9 миллиардов рублей.

"Ослабление рубля к юаню вызвано удорожанием китайской валюты на глобальных рынках на фоне улучшения ожиданий по экономике Китая. Доллар на форексе теряет 1%, до 7,03 юаня, торгуясь на минимуме с 21 сентября. Полагаем, что в ближайшие дни курс юаня сможет вернуться к отметке 8,6 рубля", — оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

А актуальным диапазоном для курса доллара на понедельник может остаться коридор 60-61 рубль: в начале недели доллар вряд ли сможет продемонстрировать сильное снижение или рост курса к рублю – глобальные фондовые рынки торгуются разнонаправленно, цены на нефть под легким давлением, полагает он.

В то же время сейчас котировки нефти в слабом плюсе. И это способно поддержать позиции российской валюты, считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Прежний фактор опоры в виде профицита торгового баланса России также действует в пользу рубля", — заключает он.