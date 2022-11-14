МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара усиливает рост по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы продолжают ожидать дальнейшего повышения учетной ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть опускаются на укреплении доллара

По состоянию на 13.55 мск курс евро к доллару снижается до 1,0295 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0352 доллара, курс доллара к иене поднимается до 140,55 иены со 138,79 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) подскакивает на 0,82%, до 107,16 пункта.

Ралли американской валюты обусловлено в том числе продолжающимися ожиданиями повышения учётной ставки Федеральной резервной системой США. По данным CME Group, большинство аналитиков полагает, что регулятор повысит учетную ставку на следующем заседании по меньшей мере на 0,5 процентного пункта

Несмотря на то, что годовая инфляция в США по итогам октября замедлилась до 7,7% с 8,2% месяцем ранее, она по-прежнему находится на высоком уровне. А ФРС неоднократно сообщала о намерениях ужесточать монетарную политику для достижения низкой инфляции в стране.