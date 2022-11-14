МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Британский фунт в понедельник снизился против доллара США, тогда как трейдеры ждут презентации бюджетного плана правительства Великобритании, намеченной в четверг, а также ряда экономических отчетов, которые могут пролить свет на состояние британской экономики. Фунт нацелился на самый большой однодневный рост против доллара за пять лет

Министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что на этой неделе изложит планы по повышению налогов и сокращению расходов, чтобы доказать способность страны исправить ситуацию с государственными финансами и восстановить доверие к своей экономике после хаоса на финансовых рынках, вызванного решениями предыдущего премьер-министра Лиз Трасс.

В 10.31 по Гринвичу пара фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,46%, по 1,17870, а пара евро/фунт торговалась без особых изменений, по 0,87495.

"На выходных главной новостью стал дефицит бюджета (Великобритании), который будет больше, чем ожидалось ранее, как следует из более слабых прогнозов Управления бюджетной ответственности (OBR), — заявил старший экономист Mizuho Колин Эшер. — Ухудшение прогнозов OBR, вероятно, означает более значительное повышение налогов или сокращение расходов, однако фунт едва отреагировал на эти новости. Судя по всему, новости из налогово-бюджетной сферы уже по большей части учтены в котировках (британской валюты)".

Бюджетный план Ханта, с нетерпением ожидаемый инвесторами, станет первым со времен сентябрьской презентации "мини-бюджета" правительства Трасс, который вызвал обвал на рынке гособлигаций Великобритании и резкий рост стоимости заимствований.