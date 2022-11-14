МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Рубль в понедельник слегка теряет к евро и доллару, однако ощутимо сдает позиции против юаня, следует из данных торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.34 мск повышается на 11 копеек, до 60,64 рубля, евро — тоже на 11 копеек, до 62,32 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом растет на 7 копеек, до 8,54 рубля, а объем торгов им составляет 49,9 миллиарда рублей при 30,8 миллиарда евро и 60,8 миллиарда — долларом.

Курсы доллара и евро повышался к рублю на 0,2%, юань — на 0,8%. Эксперт рассказал, что окажет поддержку курсу рубля

Российская валюта в пятницу немного снижается к основным резервным валютам, однако ощутимо теряет к юаню. Валюта Китая на мировом рынке дорожает к доллару на 0,5% до 7,07 юаня, а ранее в понедельник достигала 7,026 доллара – минимума с 21 сентября.

Китайская валюта в последние дни мощно укрепилась в рамках коррекции: после недавнего обновления долларом максимума с декабря 2007 года выше отметки 7,3 юаня инвесторы предпочли зафиксировать прибыль.

Стоимость нефти днем теряет 1% и опускается до 96 долларов за баррель. Рублевая цена нефти составляет около 5,75 тысячи за баррель сорта Brent.

Ценовой индекс гособлигаций Мосбиржи снижается на символические 0,01%, сигнализируя о затишье на рынке рублевого долга.

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара к рублю придерживается прежнего диапазона 60–62, колеблясь вблизи его нижней границы, отмечает Иван Капустянский из УК "Первая". Россиян предупредили, что можно успеть сделать с пенсиями до 1 декабря

"Крепость рубля обусловлена высокими ценами на нефть. В краткосрочной перспективе ожидаем курс в диапазоне 59-62 рубля за доллар", — добавляет он.

В целом же дорогое сырье, относительно слабый доллар (в долгосрочном аспекте) и неготовность ЕС обсуждать новые санкции против России поддерживают крепость нацвалюты РФ и позволяют рублю оставаться около максимумов за месяц, рассуждает Михаил Зельцер из компании "БКС Мир инвестиций".

"Тем не менее среднесрочные факторы курса не позволяют рассчитывать на значительное укрепление рубля от текущих уровней, а вот перспективы ослабления рубля остаются на фоне дальнейшего сокращения темпа роста экспорта при восстановлении рухнувшего импорта. Оценки движения доллара к 65 рублям не меняем", — заключает он.