МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Доллар США вырос против евро и британского фунта в понедельник после падения до многомесячных максимумов, так как инвесторы поумерили свои ожидания относительно того, что центральный банк в дальнейшем будет менее агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику. Трейдеры говорят о том, что рынки чрезмерно отреагировали на то, что инфляция в США оказалась немного ниже прогнозов. Доллар США стабилизировался после сигнала ФРС

На прошлой неделе индекс доллара упал на 4%, показав наихудшую недельную динамику более чем за два с половиной года после того, как данные показали, что потребительские цены в США в октябре выросли менее значительно, чем ожидалось, породив ожидания относительно того, что ФРС замедлит масштабные темпы повышений ставок.

Управляющий ФРС Кристофер Уоллер сказал в воскресенье, что вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции были "лишь одной единицей информации", а убедительным свидетельством замедления инфляции могут стать только дальнейшие подобные отчеты.

При этом он добавил, что ФРС теперь может начать думать о замедлении темпов повышения процентных ставок.

Пара евро/доллар упала на 0,6%, до 1,0284 к 11.30 по Гринвичу после роста до 3-месячного максимума во время азиатской сессии.

"Я думаю, что рынки наконец-то увидели все в реальном свете. После сильного пересмотра ожиданий рынка на прошлой неделе, особенно на европейский валютных рынках, а также последних сигналов от высшего руководства ФРС, трейдеры, похоже, вновь склонны ставить на рост доллара США", — сказал Саймон Харви, глава валютного отдела в Monex.

"Мы думаем, что падение пары евро/доллар продолжится, несмотря на то, что руководство ЕЦБ (Европейского центрального банка) пытается поддержать ставки в еврозоне", — добавил он.

Член правления ЕЦБ Фабио Панетта в понедельник сказал, что центральный банк должен продолжить повышение ставок, но ему нужно избежать излишне сильного ужесточения политики, так как это может негативно сказаться на производственных мощностях и углубить экономический спад.

Что касается данных, в понедельник стало известно, что промышленное производство в еврозоне в сентябре выросло сильнее, чем ожидалось, а данные за август были пересмотрены в сторону повышения. Однако экономисты говорят, что отчасти это может быть обусловлено тем, что производители наращивают производство перед ожидаемым этим зимой обострением энергетического кризиса.

Британский фунт в понедельник снизился против доллара США, тогда как трейдеры ждут презентации министром финансов бюджетного плана правительства Великобритании, намеченной в четверг. Пара фунт/доллар упала на 0,6%, до 1,1762 после роста на 4% за предыдущие две сессии и достижения в пятницу максимума с конца августа.

Индекс доллара, который отслеживает стоимость доллара против шести основных валют, включая евро, иену и фунт, вырос на 0,4%, до 107,114.

Криптовалюты остаются под давлением из-за сохраняющейся напряженности в связи с крахом биржи FTX. Нативный токен этой биржи TFF торгуется по 1,4 доллара, просев на 94% в ноябре. Между тем Cronos, токен криптоплощадки Crypto.com, потерял половину своей стоимости за последнюю неделю, упав до 0.06 доллара, согласно сайту Coingecko.

Биткоин опустился ниже 16 000 долларов в понедельник утром, но потом восстановился до 16 779 долларов, торгуясь с повышением на 2,9% по сравнению с уровнем предыдущего дня.

Китайский юань в понедельник вырос против доллара США до максимума почти за два месяца после того как центральный банк Китая осуществил самое масштабное повышение срединного курса национальной валюты с 2005 года, когда Пекин отказался от привязки юаня к доллару.

Ралли юаня совпало с улучшением настроя китайских инвесторов после сообщений о том, что власти КНР предприняли ряд шагов для поддержки рынка недвижимости, а также смягчили некоторые коронавирусные ограничения.

Японская иена снизилась на 1,1% против доллара США, до 140,37 иены за доллар.

Чувствительные к риску валюты Австралии и Новой Зеландии частично утратили прирост, отмеченный после новостей об ослаблении карантинных мер в Китае.