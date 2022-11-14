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2022
https://1prime.ru/Forex/20221114/838819678.html
Рубль ослаб в первый день торгов
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Валюта РФ слабо подешевела в понедельник: символически снизилась к доллару до 60,55 рубля и ослабла к евро — до 62,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 14.11.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ слабо подешевела в понедельник: символически снизилась к доллару до 60,55 рубля и ослабла к евро — до 62,3 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1 копейку, до 60,55 рубля, евро поднялся на 10 копеек, до 62,3 рубля.