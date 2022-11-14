МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ слабо подешевела в понедельник: символически снизилась к доллару до 60,55 рубля и ослабла к евро — до 62,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль заметно слабеет к юаню и немного теряет к доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1 копейку, до 60,55 рубля, евро поднялся на 10 копеек, до 62,3 рубля.