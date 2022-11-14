МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает расти к евро и иене в понедельник вечером, пока рынки пребывают в ожидании дальнейшего повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Доллар США восстановился в понедельник на переоценке ожиданий политики ФРС

По состоянию на 20.10 мск курс евро к доллару снижается до 1,0342 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0352 доллара, курс доллара к иене поднимается до 140,31 иены со 138,79 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) подскакивает на 0,58%, до 106,9 пункта.

В понедельник рынки ожидают повышения учетной ставки Федеральной резервной системой США. Так, по данным CME Group, 80,6 аналитиков полагает, что регулятор повысит учетную ставку на следующем заседании по меньшей мере на 0,5 процентного пункта.

При этом ожидания о предстоящем повышении усилились после озвученного ранее в понедельник заявления представителя ФРС Кристофера Уоллера о том, что несмотря на хорошие новости по потребительским ценам на прошлой неделе, ФРС еще есть куда двигаться, прежде чем центральный банк страны прекратит повышать ставку.