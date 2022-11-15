МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов повышается против доллара и теряет к евро и юаню: инвалюты торгуются на уровнях 60,50, 62,47 и 8,55 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Рубль ослаб в первый день торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск снижается на 5 копеек, до 60,50 рубля, евро — повышается на 17 копеек, до 62,47 рубля, юаня — растёт на 2 копейки, до 8,55 рубля.