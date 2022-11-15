МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Рубль утром во вторник торгуется в умеренном плюсе против доллара, но теряет к юаню и значительно — к евро, который дорожал уже почти до 63 рублей, следует из данных торгов. Доллар попытается сделать шаг к 61 рублю

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.14 мск снижается на 19 копеек, до 60,36 рубля, евро — растет на 43 копейки, до 62,73 рубля, юань дорожает на 1 копейку, до 8,54 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник европейская валюта максимально подскакивала в цене до 62,99 рубля.

Объем торгов юанем составляет 26 миллиардов рублей, долларом — 22,2 миллиарда, евро – 12,3 миллиарда рублей.

Курс доллара к окончанию торгов может опуститься в нижнюю часть привычного диапазона 60-61 рубль, оценивает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"В центре внимания инвесторов будут данные по индексу цен производителей в США, которые могут оказаться хуже ожиданий, а соответственно — ослабить позиции доллара", — добавляет он.

Курс доллара пока никак не может приступить к очередному тестированию сильного уровня поддержки 60 рублей, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время, в свою очередь рассчитывает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".