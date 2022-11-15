МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Курс евро перешел к росту по отношению к доллару после публикации ряда позитивных макроэкономических данных, свидетельствуют данные торгов. Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в третьем квартале

По состоянию на 13.28 мск курс евро к доллару растет до 1,0413 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0325 доллара, выйдя из "красной" зоны.

Также в то же время курс доллара к иене опускается до 139,28 иены со 139,88 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,45%, до 106,18 пункта.

Валютные инвесторы во вторник днем обратили внимание на некоторое улучшение состояния экономики еврозоны, чему свидетельствуют статданные. Так, дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре снизился до 34,4 миллиарда евро с 50,9 миллиарда в августе. Аналитики ожидали дефицита на уровне в 44,5 миллиарда евро.

Кроме того, подтвердился заметный рост экономики в этом валютном блоке: ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в прошлом квартале вырос на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% — в квартальном. Показатели полностью совпали с первой оценкой Евростата.

Кроме того, индекс экономических ожиданий в еврозоне вырос до минус 38,7 пункта с минус 59,7 пункта месяцем ранее, а индекс текущих экономических условий — до минус 65,1 пункта с минус 70,6 пункта.