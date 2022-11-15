МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Евро усиливает рост и уже превышал круглый уровень 63 рубля на Московской бирже, вслед за сильным ростом на форексе, следует из данных торгов. В ЦБ рассказали, как крепкий рубль помогает внешней торговле

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.42 мск снижался на 30 копеек, до 60,25 рубля, евро рос на 46 копеек, до 62,76 рубля.

Минутами ранее евро максимально дорожал до 63,03 рубля — максимума с 14 октября.

На форексе евро дорожает на 0,9% до 1,041 доллара — максимума с начала июля.