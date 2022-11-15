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2022
https://1prime.ru/Forex/20221115/838830179.html
Курс евро поднялся выше 63 рублей впервые с 14 октября
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Евро усиливает рост и уже превышал круглый уровень 63 рубля на Московской бирже, вслед за сильным ростом на форексе, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 15.11.2022
валюта, рынки, новости, мосбиржа, торги, валюты, евро, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Евро усиливает рост и уже превышал круглый уровень 63 рубля на Московской бирже, вслед за сильным ростом на форексе, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.42 мск снижался на 30 копеек, до 60,25 рубля, евро рос на 46 копеек, до 62,76 рубля.
Минутами ранее евро максимально дорожал до 63,03 рубля — максимума с 14 октября.
На форексе евро дорожает на 0,9% до 1,041 доллара — максимума с начала июля.