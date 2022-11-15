МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Рубль во вторник днем растет к доллару, однако теряет позиции против евро, который активно укрепляется на форексе к максимумам с июля, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.14 мск снижался на 37 копеек, до 60,18 рубля, евро — рос на 42 копейки, до 62,72 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 2 копейки, до 8,52 рубля, а объем торгов им составлял 83 миллиарда рублей против 39,5 миллиарда по евро и 68,4 миллиарда по доллару.

Доллар снижался к рублю на 0,6%, юань — на 0,2%, евро повышался на 0,7%. Рублевая цена нефти составляла около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ МЕНЯЕТСЯ РАЗНОНАПРАВЕННО

Российская валюта во вторник продолжает ориентироваться на курсовую динамику форекса: растет к доллару и снижается к евро. В ЦБ рассказали, как крепкий рубль помогает внешней торговле

Европейская валюта на форексе мощно укрепилась в последние дни и торгуется уже около максимумов с начала июля — 1,0437 доллара за евро. "Еще в прошлый четверг доллар США пробил свой восходящий годовой тренд после сильной статистики по инфляции. Инвесторы оценили снижение ценового давления в экономике как знак, что Федеральная резервная система США может несколько сбавить жесткую хватку по ключевой ставке", — комментирует Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

Валютные инвесторы во вторник днем обратили внимание на некоторое улучшение состояния экономики еврозоны, о чем свидетельствуют статданные. Так, дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре снизился до 34,4 миллиарда евро с 50,9 миллиарда в августе. Аналитики ожидали дефицита на уровне в 44,5 миллиарда евро.

Кроме того, ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в прошлом квартале вырос на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% — в квартальном. Наконец, индекс экономических ожиданий в еврозоне вырос до минус 38,7 пункта с минус 59,7 пункта месяцем ранее, а индекс текущих экономических условий — до минус 65,1 пункта с минус 70,6 пункта.

Стоимость нефти днем теряла 0,8% до 92,4 доллара за баррель сорта Brent. Международное энергетическое агентство (МЭА), в частности, сохранило прогноз темпов роста добычи нефти в мире по итогам года и по-прежнему ожидает увеличения показателя на 4,6 миллиона баррелей в сутки, до 99,9 миллиона баррелей, а в 2023 году теперь ожидает роста на 0,74 миллиона баррелей, до 100,7 миллиона баррелей в день.

Начавшийся в России налоговый период по традиции оказывает поддержку рублю. Экспортеры оценивают суммарные бюджетные платежи ноября в 2,7 триллиона рулей.

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара зажат в диапазоне 60–61 рубль, а для реализации сценария умеренного ослабления нацвалюты РФ доллару необходимо прорывать верхнюю границу, считает Зельцер из "БКС Мир инвестиций". Эксперт рассказал, что окажет поддержку курсу рубля

"И пока драйверов для направленного хода валюты не достает, даже падение нефти до минимума месяца не приводит к снижению рубля. Скорее всего, аппетит к рисковым активам, падение интереса к глобальному доллару и сохраняющийся высокий экспорт при недостаточном импорте играют свою роль в крепости рубля" — добавляет он.

Курс продолжает консолидироваться в узком диапазоне 60-62 рубля по отношению к доллару и торгуется вблизи нижней его границы, оценивает Иван Капустянский из УК "Первая".

"Крепости рубля сопутствует относительно дорогая нефть, а также снижение американской валюты на форексе. В краткосрочной перспективе курс доллара может расширить диапазон до 59–62 рублей на фоне начала налогового периода. Его пик в виде выплат НДПИ придется на 25 ноября", — добавляет он.