МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ/Reuters. Торги долларом США и евро во вторник проходили волатильно. Обе валюты торговались ниже максимумов сессии, тогда как инвесторы пытались интерпретировать сообщения о взрыве в Польше, вблизи границы с Украиной, приведшем к гибели двух людей. Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 60,4 рубля

Евро резко упал против считающегося валютой-убежищем доллара, а фондовые индексы растеряли часть достигнутого в ходе сессии роста из-за опасений инвесторов по поводу того, что инцидент в Польше может привести к эскалации конфликта на Украине

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с повышением на 0,38%, по 1,0364, после падения на 0,44% на фоне новостей из Польши.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против корзины других основных валют, на момент написания статьи торговался со снижением на 0,23%, тогда как после сообщений о взрыве подскочил на 0,42%.

Новости из Польши погасили позитивный импульс, полученный евро после выхода экономических данных США, указавших на замедление инфляции. Министерство труда США сообщило во вторник, что индекс цен производителей (PPI) за 12 месяцев по конец октября вырос на 8,0% после роста на 8,4% в сентябре. Опрошенные Reuters экономисты ожидали повышение индекса на 8,3%.

С учетом вышедших на прошлой неделе данных по потребительской инфляции в США это позволило инвесторам надеяться, что темпы роста цен достигли пика, и Федеральная резервная система теперь сможет замедлить ужесточение денежно-кредитной политики.

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"Отношение к риску улучшилось, а это имеет тенденцию ослаблять доллар", — говорит Карл Шамотта, главный рыночный стратег-аналитик Corpay.

"Руководству ФРС нужно, чтобы такая ситуация продолжалась много месяцев, чтобы они могли сделать паузу в цикле повышения процентных ставок, но общее ценовое давление, похоже, движется в нужном направлении", — добавляет Шамотта, который считает, что доллар уже достиг своего пика в сентябре.

Во вторник евро, фунт и шведская крона резко укрепились против доллара после выхода экономических данных, в том числе отчетов по занятости в Великобритании и ЕС, а также индекса настроений в экономике Германии.

По словам трейдеров, среди экономических отчетов еврозоны больше всего внимания привлек ноябрьский индекс настроений в экономике Германии, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW.

Данные также показали, что число занятых в еврозоне в 3-м квартале выросло.

В ходе торгов во вторник индекс доллара опускался до 105,34, минимума с августа.

Пара доллар США/японская иена на момент написания статьи торговалась со снижением на 0,65%, по 139,025.

Пара британский фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,95%, по 1,1870. В ходе торгов она поднималась на 2,27%, до 3-месячного максимума.

Опубликованные во вторник данные показали рост уровня безработицы в Великобритании до 3,6% за период с июля по сентябрь и падение числа вакансий пятый месяц подряд на фоне обеспокоенности компаний относительно перспектив экономики.

В четверг новый министр финансов Великобритании представит осенний план бюджета, который, как ожидается, будет включать в себя ряд мер, среди которых будет повышение налогов и сокращение расходов.