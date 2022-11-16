МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается против доллара, стабилен к юаню и прибавляет к евро: инвалюты торгуются на уровнях 60,62, 8,55 и 62,78 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Аналитик назвал факторы, которые "раскачают" рубль к концу года

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышается на 22 копейки, до 60,62 рубля, юаня — не меняется около 8,55 рубля, евро — теряет 5 копеек, 62,78 рубля.