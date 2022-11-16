МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара поднимается в среду утром по отношению к другим основным мировым валютам, в том числе на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 60,4 рубля

По состоянию на 7.40 мск курс евро к доллару растёт до 1,0353 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0348 доллара, курс доллара к иене поднимается до 140,09 иены со 139,29 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,27%, до 106,69 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 85% аналитиков прогнозируют увеличение учётной ставки в декабре по крайней мере на 0,5 процентного пункта, до 4,25-4,5% годовых. А представители ФРС заявляли, что хоть и инфляция в США и демонстрирует некоторое снижение, регулятор должен увидеть устойчивую динамику замедления роста цен.

"Представители ФРС вполне могут призывать к осторожности, но инвесторы уже, похоже, приняли решение", — цитирует агентство Франс Пресс рыночного аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson).

Трейдеры также могли быть обеспокоены новостями вокруг падения ракет на территорию Польши, что усилило уход трейдеров от риска в сторону более надежного доллара.

Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши, два человека погибли. В дальнейших заявлениях властей Польши речь шла об одной ракете. Польский МИД заявил, что ракета была российского производства, а президент Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, кому она принадлежала. А по заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украино-польской границы в тот день не наносилось.