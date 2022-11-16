МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к росту против основных валют на Московской бирже, компенсировав утреннее падение, следует из данных торгов. Курс рубля снижается к доллару, но стабилен к юаню

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.21 мск снижается на 4 копейки, до 60,36 рубля, евро — на 17 копеек, до 62,65 рубля, юаня — на 4 копейки, до 8,51 рубля, следует из данных Московской биржи. С утра доллар максимально дорожал до 61,07 рубля, евро – до 63,09 рубля, юань – до 8,59 рубля.

Объем торгов юанем составляет 9,5 миллиарда рублей, долларом — 19,6 миллиарда, евро – 11,1 миллиарда рублей.

Курс доллара по-прежнему будет стремиться опуститься к уровню поддержки 60 рублей, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "В ближайшие дни поддержка рубля будет усиливаться приближением пика налогового периода ноября. Однако в последние дни ближе к окончанию торгов значительно повышается спрос на валюту, нивелируя практически все дневные завоевания рубля", — добавляет он.

Внешнеполитический фактор вряд ли окажет сильный негативный эффект на позиции рубля, и доллар продолжит находиться в диапазоне 60-61 рубля, рассчитывает и Егор Жильников из Промсвязьбанка.