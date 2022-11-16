МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Стоимость фунт стерлингов поднимается по отношению к доллару после публикации данных о росте потребительских цен в Великобритании, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 12.43 мск курс фунта стерлингов к доллару растёт до 1,1873 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1858 доллара
В то же время курс евро к доллару растёт до 1,0408 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0348 доллара, а курс доллара к иене поднимается до 139,56 иены со 139,29 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,25%, до 106,14 пункта.
Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября ускорилась до рекордных за 41 год 11,1% с 10,1% месяцем ранее. Значение стало максимальным с того момента, как показатель по итогам октября 1981 года составил 11,2%.
Подобные данные могут побудить британский центробанк ужесточить монетарную политику, что позитивно для фунта.
https://1prime.ru/Forex/20221116/838841086.html
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