МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля утром в четверг все еще остается в небольшом минусе против доллара, однако по-прежнему укрепляется к евро и юаню, как и при открытии торгов, следует из данных Московской биржи. Юань падает на опасениях в отношении новых локдаунов

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.16 мск повышается на 3 копейки, до 60,38 рубля, евро — снижается на 19 копеек, до 62,68 рубля, юаня — опускается на 4 копейки, до 8,46 рубля, следует из данных Московской биржи. Объем торгов юанем при этом составляет 8,9 миллиарда рублей, долларом — 15,6 миллиарда, евро – 6,1 миллиарда рублей.

На форексе доллар укрепляется на 0,5%, до 7,122, к юаню, евро торгуется с малыми изменениями курса — около 1,04 доллара.

В четверг курс доллара может приблизиться к верхней границе диапазона 60-61 рубля ввиду коррекции нефтяных котировок вниз, рассчитывает Егор Жильников из Промсвязьбанка. "На рынке возможна определенная пауза в активности продаж валюты экспортерами", — добавляет он.

При этом на текущей неделе начинает ощущаться поддержка грядущих налоговых платежей ноября, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Поскольку наиболее активная внешняя торговля ведётся с Китаем, то основное давление будет направлено на курс юаня к рублю. В случае сильного расхождения с внешним курсом китайской валюты относительно доллара и евро мы можем рекомендовать воспользоваться ситуацией для получения прибыли на будущем возвращении кросс-курсов к внешним ориентирам (стоит покупать юань при его ослаблении – ред.)", — говорит он.