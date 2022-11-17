МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. РОССИЯ НА ПОЛЯХ G20 ОБСУЖДАЛА РАСШИРЕНИЕ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ — ЗАМГЛАВЫ МИД РФ ПАНКИН
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https://1prime.ru/Forex/20221117/838852807.html
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. РОССИЯ НА ПОЛЯХ G20 ОБСУЖДАЛА РАСШИРЕНИЕ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ — ЗАМГЛАВЫ МИД РФ ПАНКИН
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20221117/838852807.html
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