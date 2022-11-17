МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг днем снижается после подтверждения данных о рекордной инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,6 процента

По состоянию на 13.37 мск курс евро к доллару снижается до 1,0358 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0392 доллара; курс доллара к иене в то же время растет до 139,76 иены со 139,55 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,26%, до 106,56 пункта.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,6% с 9,9% месяцем ранее. Предварительная оценка демонстрировала ускорение показателя до 10,7% годовых.

Теперь инвесторы будут ждать решения о дальнейшей монетарной политике со стороны Европейского центробанка. Следующее заседание регулятора пройдет 14-15 декабря. По итогам предыдущего заседания ЕЦБ принял решение повысить учётную ставку на 0,75 процентного пункта, до 2% годовых.