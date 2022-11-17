МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Доля валют дружественных стран, преимущественно юаня, в российских биржевых торгах в октябре составила 31% против 27% в сентябре, свидетельствуют данные обзора ЦБ РФ рисков финансовых рынков. Россияне купили в октябре валюты на внутреннем рынке больше, чем продали

"Доля валют дружественных стран (преимущественно юаня) на биржевом рынке продолжила расти и в октябре составила 31% от всего объема торгов (в сентябре – 27%). Основной прирост доли валют дружественных стран произошел за счет роста среднедневного объема торгов юанем на 22,1% относительно сентября. При этом среднедневной объем торгов в октябре практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и был равен 359,3 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

Доля доллара в октябре сократилась до минимума с начала года и составила 42% от всего объема торгов (в сентябре – 46%). Снижению доли торгов долларом способствовали два основных фактора. Во-первых, в конце сентября – начале октября усилились геополитические риски, связанные с возможным введением санкций в отношении НКО НКЦ. Во-вторых, низкие объемы доступной валютной ликвидности обусловили рост стоимости привлечения долларов и евро на внутреннем рынке, считают в ЦБ.

"Под влиянием санкционных рисков продолжилась переориентация экспортных операций на расчеты в валютах дружественных стран. На этом фоне в структуре продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами доля доллара продолжала сокращаться, в то время как доля юаня напротив, увеличивалась. Таким образом, на внутреннем рынке происходило изменение структуры предложения иностранной валюты в пользу валют дружественных стран, прежде всего юаня", — резюмировал регулятор.