МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В пятницу, после снижения в течение двух дней, китайский юань укрепился против доллара США благодаря стабилизации рынка государственных облигаций и повышенному спросу со стороны компаний, которым необходимо в конце года выполнять обязательства в китайской валюте. Аналитик назвал факторы, которые "раскачают" рубль к концу года

Рынок государственных облигаций стабилизировался в пятницу, после распродаж ранее на этой неделе. Вместе с тем склонность инвесторов к риску усиливают ожидания постепенного смягчения карантинных мер в Китае, а также государственная поддержка проблемного сектора недвижимости.

Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс юаня на минимальном за неделю уровне 7,1091 юаня за доллар против 7,0655 в четверг. На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на 7,1318, а на момент написания статьи торговалась по 7,1255.

Несмотря на снижение в пятницу, по итогам недели пара, видимо, вырастет примерно на 0,4%.

По словам Стивена Иннса из SPI Asset Management, наученные опытом Великобритании в сентябре-октябре, инвесторы крайне чувствительны к уровням ликвидности на рынках государственных облигаций.

"Ухудшение ситуации с ликвидностью на рынке гособлигаций Китая оказывает давление на оффшорный юань и негативно сказывается на обыкновенных акциях", — сказал Иннс.

Некоторые трейдеры считают, что укреплению юаня в пятницу также способствовал спрос со стороны компаний, к которые в конце года должны выполнить обязательства в китайской валюте.

Вместе с тем рост юаня сдерживали новые вспышки COVID в Китае, где число заражений достигло максимума с апреля.

"Есть вероятность усиления карантинных мер и соответствующих проблем в экономике с приближением зимы", — сказал аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан.

На момент написания статьи индекс доллара снизился до 106,374 от уровня закрытия четверга 106,694. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,131.