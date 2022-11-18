МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Инвесторам, которым не терпится понять, когда же доллар США достигнет пика, возможно, придется подождать еще несколько кварталов, сообщил банк Goldman Sacks в исследовательской записке в пятницу. Аналитики дал прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

На основании исторических циклов пиковые уровни доллара обычно ассоциируются с "дном в индикаторах роста экономики США и мировой экономики", а также смягчением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

До пика доллара, очевидно, "еще остается несколько кварталов", написал Goldman, отметив, что не ожидает начала смягчения политики ФРС до 2024 года. По мнению экспертов Goldman, экономический рост в США не достигнет дна в ближайшее время.

Этот американский инвестиционный банк отметил, что доллар получает поддержку от стабильно растущей экономической активности и все еще высокой инфляции в США, несмотря на ряд крупных повышений ставок ФРС. Центробанк признал, что "ограничивающая" ставка может меняться и определил уровень цикличной нейтральной ставки более высоким.

Экономисты Goldman теперь ожидают более длительного цикла повышения ставок и даже еще более высокого максимального уровня ставок в соответствии со взглядами ФРС.

Еврозона же напротив все еще сталкивается с трудностями из-за энергетического кризиса, тогда как менее крупные экономики Большой десятки наиболее чувствительны к повышению ставок или изменению ставок отчасти ввиду роста нефиксированных ставок по ипотеке.

Goldman отмечает, что у экономики США более позитивные перспективы и она может быть менее чувствительна к повышению ставок, что должно поддержать доллар.

Прогноз Goldman на 3 месяце предполагает, что пара евро/доллар достигнет 0,94, что примерно на 9% ниже текущего уровня. В пятницу пара торговалась почти без изменений, по 1,0356.

Goldman считают, что пик доллара, вероятно, совпадет по времени с улучшением перспектив мирового экономического роста и возобновлением потоков капитала за рубеж.

И все же в этом банке говорят, что доллар может достичь пика раньше, чем ожидается, если или ФРС приостановит повышения ставок, или в Европе стабилизируется ситуация с запасами энергоносителей, или Китай быстрее начнет процесс открытия своей экономики.