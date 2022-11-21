МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля на открытии торгов в понедельник снижается по отношению к доллару и повышается к евро и юаню: доллар торгуется по 60,63 рубля, евро — 62,30 рубля, юань — 8,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль растет к доллару и снижается к евро и юаню

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск растет на 23 копейки, до 60,63 рубля, евро — снижается на 14 копеек, до 62,30 рубля, юаня — опускается менее чем на 1 копейку, до 8,48 рубля.