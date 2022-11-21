МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник утром заметно растет к другим основным мировым валютам, таким как евро или иена, на повышенном спросе на активы-убежища, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Названа валюта, которую лучше купить до Нового года

По состоянию на 8.44 мск курс евро к доллару снижается до 1,0277 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0325 доллара, курс доллара к иене растет до 140,50 иены со 140,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,41%, до 107,37 пункта.

В центре внимания инвесторов остается ситуация с коронавирусом в Китае. Так, на выходных в стране были зарегистрированы первые почти за полгода смерти, связанные с ковидом, что, в свою очередь, усилило опасения насчет усиления ковидных ограничений, негативно влияющих на китайскую экономику.

"Китайские новости о коронавирусе оказывают давление на настроения инвесторов", — приводит агентство Bloomberg слова валютного аналитика Westpac Имре Шпайцера (Imre Speizer).

"Это стимулирует сделать ставку на "убежище, причем доллар здесь главный бенефициар", заключил эксперт.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после заявления президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда (James Bullard) о необходимости дальнейшего повышения ставки рефинансирования в США. Ужесточение монетарной политики позитивно для соответствующей валюты, поэтому "ястребиные" комментарии о намерении продолжать ужесточение способствуют удорожанию доллару.