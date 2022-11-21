МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля усилил темпы снижения по отношению к доллару и продолжает рост к евро и юаню: доллар торгуется по 60,81 рубля, евро — 62,27 рубля, юань — 8,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар начинает и выигрывает: что задумала Америка

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.36 мск растет на 41 копейку, до 60,81 рубля, евро — снижается на 17 копеек, до 62,27 рубля, юаня — опускается на 1 копейку, до 8,48 рубля. На открытии американская валюта тяжелела примерно на 20 копеек, а евро слабел на 14.

"На утро понедельника курс доллара поднялся в верхнюю часть диапазона 60-61 рубля из-за слабого внешнего фона. Мы полагаем, что по итогам сегодняшних торгов пара доллар-рубль перейдет к снижению с тестом локального уровня поддержки на отметке 60 рублей", — отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Он уточнил, что учитывая выходной в США, в четверг на валютном рынке возможен всплеск волатильности, когда также будет опубликована важная статистика — о числе выданных разрешений на строительство, а также данные о заказах на товары длительного пользования в США.

"На этой неделе в поддержку российской валюты будет выступать налоговый период, но в паре с долларом рубль может чувствовать себя хуже в случае мирового ухода от риска", — дополняет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".