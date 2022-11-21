МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник днем сильно растет по отношению к другим основным мировым валютам, в то время как в среду ожидается публикация протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Доллар США растет на фоне ослабления склонности инвесторов к риску

По состоянию на 14.11 мск курс евро к доллару снижается до 1,0235 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0324 доллара, курс доллара к иене растет до 141,79 иены со 140,35 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) подскакивает на 0,79%, до 107,77 пункта.

Валютные инвесторы ожидают в среду публикации протокола последнего заседания Федрезерва, состоявшегося в начале месяца, в котором обычно излагаются общие положения в отношении экономики страны. Из этого они хотят понять дальнейшие шаги ФРС.

Пока же инвесторы все больше полагаются на продолжение ужесточения монетарной политики регулятора. По данным CME Group, большинство аналитиков полагает, что по итогам декабрьского заседания ФРС повысит учётную ставку по меньшей мере ещё на 0,5 процентного пункта, до 4,25-4,5% годовых. А жёсткая кредитно-денежная политика позитивна для соответствующей валюты.