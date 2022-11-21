МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Доллар США в понедельник существенно укрепился против других основных валют, так как на склонность инвесторов к риску негативно повлиял рост заболеваемости COVID и ужесточение карантинных мер в Китае. Доллар растет в ходе торгов понедельника

Китай борется с многочисленными вспышками COVID. В Пекине 20 ноября два человека умерли от этой болезни, и власти самого густонаселенного района города призвали жителей не выходить из домов.

Рост заболеваемости и смертности регионах разрушили надежды на ослабление строгих карантинных мер. Это поддержало доллар, который считается активом-убежищем и пользуется спросом в периоды стрессов в мировой экономике.

К моменту написания статьи пара доллар США/японская иена выросла на 0,98%, до 141,75, что является максимумом с 11 ноября. Пара евро/доллар США упала на 0,83%, до 1,024.

"Перспективы коррекции политики нулевой терпимости к COVID в Китае будут оставаться ключевым источником волатильности, — сказала валютный аналитик Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг. — Если будут введены новые строгие ограничения, это будет означать, что власти Китая пока опасаются полностью отменять такие меры".

Аналитики также отмечают, что доллар восстанавливается после резкого падения в течение нескольких недель.

"Я вижу в сегодняшнем ралли доллара отражение его недавней слабости, а не признак каких-либо изменений", — говорит Кит Джакс, старший валютный стратег-аналитик Societe Generale.Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против других основных валют, снизился более чем на 6% от достигнутого в октябре 20-летнего максимума. Данные, показавшие, что в октябре инфляция в американской экономике замедлилась, спровоцировали ожидания замедления ужесточения политики ФРС.

Тем не менее в понедельник индекс доллара находился примерно на 12% выше уровня закрытия прошлого года. Агрессивное повышение процентных ставок ФРС в этом году обусловило рост доходности облигаций США, что привлекло капиталы к деноминированным в долларах активам.

На континентальном рынке пара доллар США/юань открылась на уровне 7,1451, а затем поднялась до максимума с 11 ноября 7,1708.

В понедельник официальный орган Коммунистической партии Китая газета "Жэньминь жибао" опубликовала статью, в которой подтверждается необходимость ранней профилактики заражений, но и предложено избегать "унифицированного" подхода.

Инвесторы внимательно изучат выходящие в среду протоколы ноябрьского заседания ФРС, чтобы найти в них сигналы о дальнейшей динамике повышения ставок.

"Руководители центрального банка опровергают мнение, которое сложилось у участников рынка после выхода данных по инфляции за октябрь", — сказал аналитик Bank of Singapore Мох Сионг Сим, отметив, что такие заявления обеспечили поддержку доллару.

Цифровые валюты в понедельник оставались под давлением. Биткоин торговался со понижением на 2,5%, по 16 078 доллара. Судя по документам о банкротстве, биржа FTX задолжала 50 крупнейшим кредиторам почти 3,1 млрд долларов. Сейчас она проводит стратегическую ревизию всех своих активов.

Пара британский фунт/доллар США на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,58% от уровня закрытия предыдущего дня, по 1,182.

Австралийский доллар упал на 0,79%, до 0,662 доллара США, а новозеландский — на 0,53%, до 0,612 доллара США.