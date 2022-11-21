МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Рубль в понедельник днем теряет к доллару, но растет к евро и юаню в условиях ослабления этих валют к американской на форексе, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.11 мск повышался на 37 копеек, до 60,77 рубля, евро снижался на 27 копеек, до 62,17 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 1 копейку, до 8,48 рубля, а объем торгов им составлял 34,7 миллиарда рублей против 54,9 миллиарда по евро и 55,1 миллиарда по доллару.

Доллар рос к рублю на 0,6%, юань снижался на 0,1%, евро – на 0,4%. Рублевая цена нефти составляла около 5,3 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ФОРЕКС

Российская валюта в понедельник днем остается в тренде форекса: теряет к доллару, но растет к евро и юаню. Названа валюта, которую лучше купить до Нового года

Так, на глобальном рынке курс доллара к юаню растет сейчас на 0,6%, до 7,166 юаня, а евро тоже снижается к доллару — на 0,8%, до 1,025 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,8% до 107,8 пункта.

"Доллар продолжает отыгрывать серию заявлений представителей Федеральной резервной системы США на прошлой неделе. В частности, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в своей презентации указал диапазон 5-7% в качестве значений, где базовая ставка станет достаточной для торможения инфляции. Текущее значение ставки (реальная) все еще остается отрицательным, если рассматривать ее через темпы роста цен", — говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

Стоимость нефти теряет 0,6%, до 87,1 доллара за баррель сорта Brent. Рынки продолжают опасаться сохранения жестких мер борьбы с коронавирусом в Китае. Карантинные ограничения вредят экономике и, в свою очередь, снижают спрос на нефть. Так, на выходных в стране были зарегистрированы первые почти за полгода смерти, связанные с коронавирусом. Также пока под вопросом ценовые ограничения ряда стран при закупках нефти из России.

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара в понедельник сместился от нижней границы диапазона 60-62 рубля ближе к его центру, отмечает Иван Капустянский из УК "Первая". Центробанк ожидает продолжения оттока с валютных депозитов

"На этой неделе в поддержку национальной валюты продолжит выступать налоговый период. Однако ухудшение во внешнем фоне и снижение нефтяных котировок не дадут ему заметно укрепиться, поэтому торговый диапазон в ближайшее время не изменится", — добавляет он.

На текущей неделе у рубля есть возможность игнорировать негативную динамику нефтяных цен, поскольку налоговый период традиционно повышает спрос на рублевую ликвидность, считает Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Соответственно, допускаем некоторое укрепление рубля, хотя фактор потенциального снижения китайского импорта из РФ повышает вероятность ослабления российской валюты в среднесрочной перспективе", — добавляет он.