МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером слегка замедлил темпы роста по отношению к евро и иене, свидетельствуют данные торгов. Рубль снижается к доллару и прибавляет к евро

По состоянию на 18.42 мск курс евро к доллару снижался до 1,0256 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0324 доллара, курс доллара к иене рос до 141,62 иены со 140,35 иены. Днем доллар дорожал сильнее как к евро, так и к иене. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,72%, до 107,69 пункта.

На этой неделе инвесторы ждут публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, из которого рассчитывают получить больше информации о возможном курсе политики регулятора. Протокол заседания будет опубликован в среду.

"Ноябрьское заседание ФРС, кажется, было очень давно, но это может быть возможностью для несколько "ястребиного" толчка для рынков", — сказала агентству Блумберг экономист Citigroup Вероника Кларк (Veronica Clark).