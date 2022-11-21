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2022
https://1prime.ru/Forex/20221121/838896811.html
Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 60,85 рубля
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. Валюта РФ снизилась к доллару до 60,85 рубля, но подросла к евро – до 62,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию)... ПРАЙМ, 21.11.2022
валюта, рынки, новости, мосбиржа, доллар, валюта, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась к доллару до 60,85 рубля, но подросла к евро – до 62,35 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 45 копеек, до 60,85 рубля, евро снизился на 9 копеек, до 62,35 рубля.