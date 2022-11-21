МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась к доллару до 60,85 рубля, но подросла к евро – до 62,35 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар вечером немного замедлил рост к евро и иене

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 45 копеек, до 60,85 рубля, евро снизился на 9 копеек, до 62,35 рубля.