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Курс рубля в начале торгов вторника снижается и к доллару, курс которого поднимался выше 61 рубля, и также к евро и юаню, которые достигли отметок 62,39 и 8,49 рубля... ПРАЙМ, 22.11.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается и к доллару, курс которого поднимался выше 61 рубля, и также к евро и юаню, которые достигли отметок 62,39 и 8,49 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.14 мск растет на 9 копеек, до 60,94 рубля, евро дорожает на 4 копейки, до 62,39 рубля, юань — на 2 копейки, до 8,49 рубля.