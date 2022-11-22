МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается и к доллару, курс которого поднимался выше 61 рубля, и также к евро и юаню, которые достигли отметок 62,39 и 8,49 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Рубль упал к доллару на слабой нефти

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.14 мск растет на 9 копеек, до 60,94 рубля, евро дорожает на 4 копейки, до 62,39 рубля, юань — на 2 копейки, до 8,49 рубля.