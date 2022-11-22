МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, во вторник утром снижается после укрепления американской валюты накануне, свидетельствуют данные торгов. Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 60,85 рубля

По состоянию на 7.24 мск курс евро к доллару растёт до 1,0259 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0241 доллара, курс доллара к иене снижается до 141,71 иены со 142,12 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,21%, до 107,61 пункта.

Днём ранее американская валюта подорожала к иене и евро на 1,3% и 0,83% соответственно.

Такая динамика была обусловлена ростом популярности долларовых ценных бумаг как актива-убежища после того, как в Китае были зарегистрированы первые почти за полгода смерти, связанные с ковидом. Такая ситуация усилила опасения по поводу возможного ужесточения карантинных ограничений, которые негативно сказываются на китайской и мировой экономике.

Трейдеры также продолжают ожидать публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду. В документе могут содержаться подсказки по поводу того, какие меры регулятор в дальнейшем планирует принимать, также протокол может содержать больше деталей по поводу экономических прогнозов.