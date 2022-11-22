МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Китай запустил цифровой юань, а это создает прямую угрозу господству американского доллара и гегемонии Соединенных Штатов, пишет обозреватель The Wall Street Journal Кевин Уорш. Он уверен, что Вашингтону в ответ необходимо создать свою копию китайского цифрового юаня, которая будет служить национальным интересам. Politico: Европа готовится к новому противостоянию с США

Журналист отметил, что Китай продолжает оказывать достойное соперничество США, и запуск цифрового юаня — еще одно тому доказательство. "Американское политическое руководство должно внимательно отнестись к происходящему и в ответ создать усиленную форму доллара, который будет служить национальным интересам", — пишет Уорш.

Он отметил, что у доллара сейчас самые прочные позиции с 2002 года: только за год он укрепил свой курс на 10 с лишним процентов по отношению к большинству ведущих валют, включая юань. Но американские власти должны правильно отнестись к силе доллара. Выпуск продукции в Америке снижается, хотя и не так быстро, как у наших ведущих торговых партнеров. Федеральный резерв запоздало поднимает ставки, чтобы замедлить инфляцию, но за высокие цены придется дорого заплатить.

Запущенная в апреле 2020 года новая цифровая валюта китайского центробанка под названием e-CNY так важна и имеет такие значительные последствия. Китайская e-CNY станет технологической основой для большинства крупных переводов между Народным банком Китая, финансовыми фирмами и зарубежными организациями.

"Если зарубежная компания хочет сохранить доступ к огромному китайскому рынку, она будет вынуждена использовать эту цифровую валюту и ее сеть оптовых платежей при ведении бизнеса. Когда e-CNY будет применена в полной мере, она также станет преобладающей формой розничного расчета, и со временем через нее будет осуществляться большинство личных финансовых операций. У китайских властей появится мощный инструмент слежения за транзакциями и за исполнением государственных директив", — объяснил обозреватель. В США оценили последствия решения Вашингтона "состязаться" с Москвой

В материале подчеркивается, что ФРС и Минфину следовало бы отказаться от своей медлительности в условиях, когда Китай стремительно создает новую цифровую денежно-финансовую архитектуру. Крупные торговые партнеры Америки вряд ли готовы ждать, пока власти США возьмутся за реализацию "постепенных реформ". Текущее положение вещей неудовлетворительно и не может долго сохраняться, и Вашингтон должен создать долларовую копию китайского цифрового юаня, отмечает Уорш.

Валюта безраздельно царствует лишь ограниченное время, и новый цифровой доллар, несомненно, мог бы усилить позиции Америки в качестве лидера мировой экономической системы, резюмировал обозреватель.

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