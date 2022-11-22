МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Банк России до конца текущего года не ждет повторения ситуации с дефицитом валютной ликвидности в стране, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. ЦБ формализовал работу с картами ушедших платежных системам

ЦБ в середине ноября сообщил, что в РФ в первой половине октября образовался дефицит валютной ликвидности, в том числе из-за сокращения обязательств банков перед клиентами на 9,4 миллиарда долларов, но к концу месяца ситуация стабилизировалась.

"Был период, когда, если смотреть на кросс-курсы иностранных валют недружественных стран, то видно, что на внутреннем рынке у нас доллары и евро торговались с некоторой премией по отношению, скажем, к юаню по сравнению с международным рынком форекс. Это был период начала октября, и это было связано с повышенным спросом на валюту", — сказал Заботкин журналистам в кулуарах международного форума Финансового университета "Экономические бои без правил: рецепты победы".

"Да нет вроде, не ждем", — ответил он на вопрос, ожидается ли повторение такой ситуации до конца года.

По словам зампреда ЦБ, сейчас курсы соответствующих валют весьма близки к котировкам на международном рынке форекс.