МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль во вторник днем повышается к доллару и евро, стабилен к юаню в условиях возврата нефти к росту, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль прочно держит оборону, давление растет

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.14 мск снижался на 24 копейки, до 60,61 рубля, евро — на 20 копеек, до 62,15 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом оставался около 8,47 рубля, а объем торгов им составлял 49,1 миллиарда рублей против 44,1 миллиарда по евро и 41,3 миллиарда по доллару.

Доллар снижался к рублю на 0,4%, евро – на 0,3%, юань почти не менялся. Рублевая цена нефти составляла около 5,4 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта днем во вторник вернулась к росту против доллара, росла к евро и стабилизировалась к юаню.

"После опровержения появившейся накануне информации об увеличении квоты на добычу нефти Саудовской Аравией и членами ОПЕК+ котировки нефти во вторник корректируются вверх. Видимого преимущества рублю это не принесло, так как обвал цен накануне рубль также, по сути, проигнорировал. В то же время стабилизация ситуации на рынке нефти может позволить российской валюте более заметно отыграть поддержку налогового периода ноября", — рассуждает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

Стоимость нефти растет на 1,8% до 89 долларов за баррель сорта Brent, хотя накануне вечером она обновила минимум с февраля на отметке 82,36 доллара.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается днем на 0,4%, до 107,4 пункта. Эта динамика сигнализирует о возврате спроса на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара сохраняет возможность для снижения в сторону 60 рублей на фоне крупных платежей в бюджет до конца месяца, оценивает Кравченко из "Велес капитала".

Несмотря на принятие нового бюджетного правила, рубль укрепляется в преддверии пика налогового периода, который придется на 25 ноября, отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

"До конца недели экспортеры будут конвертировать на бирже выручку в рубли для уплаты налогов, что увеличит спрос на российскую валюту. Наш прогноз для курса доллара и евро на закрытие недели находится в коридорах 60,3–61,3 рубля и 61,5–63,5 рубля соответственно", — добавляет он.