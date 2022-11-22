МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером снижается по отношению к евро и иене после значительного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Доллар США во вторник ослаб после роста накануне

По состоянию на 18.53 мск курс евро к доллару рос до 1,0285 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0241 доллара, курс доллара к иене снижался до 141,29 иены со 142,12 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,42%, до 107,39 пункта.

Доллар во вторник дешевеет к мировым валютам после сильного роста понедельника – к евро курс американской валюты увеличился на 0,8%, к иене – на 1,3%.

Инвесторы оценивают возможные действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, в среду будет опубликован протокол ноябрьского заседания центробанка, из которого трейдеры рассчитывают получить более подробные тезисы относительно политики Федрезерва относительно учетной ставки.

А следующее заседание ФРС пройдет 13-14 декабря. По данным CME Group, более 70% аналитиков закладывают повышение учетной ставки на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5%.