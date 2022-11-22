МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Курс валюты РФ повысился к доллару до 60,68 рубля, а к евро – до 62,3 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар США во вторник ослаб после роста накануне

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 17 копеек, до 60,68 рубля, евро — на 5 копеек, до 62,3 рубля.