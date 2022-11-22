МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль во вторник повысился к доллару, в меньшей степени – к евро и остался стабилен к юаню в условиях восстановления рынка нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Рубль на волне налогового периода

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 17 копеек, до 60,68 рубля, евро — на 5 копеек, до 62,3 рубля, юаня – не изменился и составил 8,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанем составил 54,5 миллиарда рублей против 47,3 миллиарда по евро и 49,8 миллиарда по доллару.

Доллар к рублю опустился на 0,3%, евро — на 0,1%. Рублевая цена нефти составила около 5,4 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЛ ВЫРОСШУЮ НЕФТЬ

Российская валюта днем во вторник вернулась к росту против доллара, росла к евро и стабилизировалась к юаню.

"Российская валюта преимущественно укреплялась в свете восстановления нефтяных цен, улучшения общерыночных настроений, а также подготовки компаний к пику налогового периода ноября", — рассуждает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

Стоимость нефти вечером росла на 2,4% — до 89,5 доллара за баррель сорта Brent после обновления накануне вечером минимума с февраля на отметке 82,36 доллара. СМИ в понедельник сообщили, что Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ обсуждают вопрос об увеличении добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки.

Затем ряд стран, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, сообщили, что категорически отвергают эти сообщения, а текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в сутки продолжится до конца 2023 года.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался вечером на 0,3% до 107,5 пункта. Западные фондовые индексы вечером росли на 0,4-1%. Эта динамика сигнализирует о повышении спроса на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

Сложный геополитический фон и умеренное ухудшение картины на рынке рублевого долга создает некоторое давление на рубль, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Полагаем, что краткосрочно баланс факторов для нацвалюты не претерпит значимых изменений. По нашим оценкам, в среду доллар может двигаться в пределах коридора 59,5-61,5 рубля", — добавляет он.

В связи с приближающимся пиком налогового периода (25 ноября) рубль вряд ли будет заметно слабеть в среду, и курс доллара, вероятно, останется ниже 61 рубля, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".