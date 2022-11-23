МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торговой сессии в символическом минусе по отношению к доллару и в плюсе к юаню, а с евро торги пока не проводились: доллар торгуется по 60,67 рубля, курс евро — 62,30 рубля, юаня — 8,46 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль подрос к доллару и евро благодаря восстановлению нефтяных котировок

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.12 мск растет на 4 копейки, до 60,72 рубля, юаня — снижается на 1 копейку, до 8,46 рубля.